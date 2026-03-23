Konya'da Kelebek Bahçesi Ziyaretçileri Ağırlıyor
Konya'da Kelebek Bahçesi Ziyaretçileri Ağırlıyor

23.03.2026 11:19
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 10 bin kelebeğiyle Avrupa'nın en büyük kelebek bahçesi.

KONYA'daki Tropikal Kelebek Bahçesi, Filipinler, Kenya, Kosta Rica, Panama gibi ülkelerden 45 farklı türden yaklaşık 10 bin kelebekle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kelebek bahçesinin 2 bin 500 metrekarelik alanıyla bu alanda Avrupa'nın en büyüğü olduğunu belirten Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, "Geçtiğimiz yıl 600 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında yapılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin ilk kelebek bahçesi olma özelliğini taşıyor. 28 derece ve yüzde 80 nem oranıyla tropikal bir iklime sahip bahçe, Avrupa'nın da en büyüğü olarak gösteriliyor. Filipinler'den Kosta Rika'ya kadar farklı ülkelerden kelebekler getirtilerek sergileniyor. Bahçede yaklaşık 10 bin kelebek yaşıyor.

'ZİYARETÇİLER KELEBEKLERLE DOĞRUDAN ETKİLEŞİM HALİNDE'

Bahçeye gelen ziyaretçilerin doğrudan kelebeklerle aynı ortamda olması nedeniyle şaşırdığını söyleyen Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, "Tropikal kelebek bahçesinin içerisinde ziyaretçilerin üzerine doğrudan kelebeğin konabilme ihtimali var. Bu da standart bir hayvanat bahçesinden ya da akvaryumdan burayı ayıran en temel özellik. Görmeye geldiğiniz canlılarla aynı ortamdasınız. Aynı havayı soluyorsunuz ve onlarla doğrudan etkileşim halinde olduğunuz için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu konuda hayvanlara olan duyarlılığı, onlara olan ilgiyi, merakı daha da arttırmaya yöneliktir. Kelebeklerle beraber aynı ortamda, tamamen iletişim halinde, onlarla birebir gezi halinde olduğunu görenler çok çok şaşırıyorlar. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi içerisinde 45 farklı türde 8 ila 10 bin kelebeği gelen ziyaretçilerimize gösterebiliyoruz. Geçtiğimiz sene 600 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. Buradaki asıl hedefimiz bizim doğaya olan farkındalığı, kelebekleri kullanarak biraz daha göz önüne alabilmek. Özellikle küçük yaş grubuna doğayı nasıl sevebiliriz? Doğayı sevmezsek ne olur? Doğayı sevince neler kazanırız gibi bir bilgileri kelebekler vasıtasıyla aşılamaya çalışıyoruz. Aslında burası gelip birkaç fotoğraf çektikten sonra paylaşmaktan ziyade doğayla iç içe olmanın bir küçük yansıması" diye konuştu.

3 BİN KİLOMETRE UÇAN KRAL KELEBEĞİ DE VAR

3 bin kilometre uçabilen kral kelebeğini Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görülebileceğini belirten Turgut Tuş, "Bahçemizde ilginç farklı türdeki kelebekler de gelecek misafirlerimiz görebilirler. Bir kral kelebeğimiz var mesela Kosta Rika menşeili. Amerika'nın kuzeyinden güneyine kadar göç edebiliyor bu kelebek ve 3 bin kilometre katedebiliyor. Bu kelebeğin koruma altında olan ve 4'üncü nesilleri. Ziyaretçilerimiz Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bu kelebeği de görebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'BİLİNEN EN KISA ÖMÜRLÜ KELEBEKLER BİR HAFTA YAŞIYOR'

Halk arasında kelebeklerin ömrünün bir gün sanıldığını, aksine 1 yıla kadar yaşayan kelebeklerin olduğunu belirten Tuş, şöyle konuştu:

"Biraz önce söylediğim gibi Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna kadar göç edebilen kelebekler var. 3 ay boyunca 5 bin kilometre uçabiliyor. O bir gün yaşandığı sanılan şey aslında bir sinek. Mayıs sineği isminde bir sinek var. Görünüş itibariyle kelebeğe benzediği için kelebekle karıştırılmış, kelebeklerin de ömürleri bir gün olarak sanılmış. Bahçemizde en kısa ömürlü kelebeğimiz 2 ila 4 hafta kadar yaşarken en uzun ömürlü kelebeğimiz ise 110 gün civarında yaşıyor. Doğada bilinen en kısa ömürlü kelebekler bir hafta yaşıyor. En uzun ömürleri ise 1 yıl civarında yaşayabiliyorlar."

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Konya, Çevre, Doğa, Son Dakika

