Konya'da Kitle Ameliyatıyla Şifa Buldu - Son Dakika
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Konya'da Kitle Ameliyatıyla Şifa Buldu

Çocuğu olmayan kadın, kontrole gittiğinde karnında 9 cm'lik kitle tespit edilip ameliyatla alındı.

21.11.2024 13:50
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Konya'da çocuğu olmadığı için kontrole giden kadının muayenesinde karnında tespit edilen 9 santimetre büyüklüğündeki yarım kilogramlık kitle başarıyla alındı.

Eşi Cevdet Ayka ile 5 yıl önce evlenen Fas uyruklu 45 yaşındaki Hacer Ayka'nın, bir süre önce karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleri başladı.

Rahatsızlığının yediklerinden kaynaklandığını düşünen, çocuk sahibi olmak için kontrole giden ve muayenede karnında kitle olduğu belirlenen Aykan için ameliyat kararı alındı.

Başarılı geçen operasyonla yarım kilogramlık kitleden kurtulan ve şikayetleri sona eren Ayka, taburcu edildi.

Kitle tesadüfen tespit edildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Bahar Özdemir, AA muhabirine, hastanın yaklaşık dört aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişkinliği fazla yemekten kaynaklı gaz sancısı sandığını söyledi.

Kitlenin tespitinin tesadüfen yapıldığını anlatan Özdemir, "Hastamız, bir gebelik isteği olduğu için kadın doğum kontrolüne gelmiş. Bu kontrolde karnında kitle tespit edilmiş. Hastamız daha sonra bize başvurdu. Yaptığımız muayenede yaklaşık 9 santimetre büyüklüğünde bir miyom olduğunu gördük. Dışarıdan bakınca karında büyük bir kitle görünüyordu. Açık operasyonla yaklaşık yarım saatlik işlemle kitleyi tamamen bütün olarak çıkarttık. Rahim koruyucu bir cerrahi yaptık." diye konuştu.

Özdemir, kadınlardaki bu tür miyomların bazen tehlikeli olabileceğini, düzenli kontrollerin yaptırılması gerektiğini kaydetti.

Hacer Ayka da karnındaki kitleyi öğrenince şaşırdığını vurgulayarak, "Karnım ağrıyordu ama hasta olduğumu bilmiyordum, çocuk istiyordum, o yüzden doktora gittim." dedi.

Cevdet Ayka da hastaneye gidince kitleyi öğrendiklerini, eşi iyileştiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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