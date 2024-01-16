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Konya'da kızını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Konya'da kızını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kızını bıçakladığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi. Sanık ve kızının ifadeleri doğrultusunda mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Konya\'da kızını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi
16.01.2024 - 12:19,
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde kızını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mevlüt A, kızı Meryem A. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Mevlüt A. ifadesinde, olay gecesi Bosna Hersek Mahallesi'ne giderek kızını iş yerinden aldığını, eve giderken yol boyunca aralarında herhangi bir tartışma ya da kavganın yaşanmadığını öne sürdü.

Eve gittiklerinde bir odaya geçtiğini, kızının da mutfağa doğru gittiğini ileri süren Mevlüt A, "Mutfaktan kızımın sesi geldi. Yanına gittiğimde kanlar içindeydi. Hemen kucağıma aldım ve arabayla hastaneye götürdüm. Olayın telaşıyla ne olduğunu sormadım. Kızımı ben bıçaklamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Bıçaktaki parmak izi sorulan sanık Mevlüt A, "Olay günü bıçağı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Parmak izimin nasıl çıktığını bilmiyorum." dedi.

Meryem A. da duruşmadaki ifadesinde olay gecesi eve giderken aralarında hafif düzeyde bir tartışma yaşandığını, ayrı eve çıkmak istediğini ama babasının bu fikre karşı çıktığını anlattı.

Eve ulaştıklarında mutfağa girdiğini dile getiren Meryem A, "İş yerinde bazı sorunlarım vardı ve ruh halim iyi değildi. Mutfağa girince bir anda her zaman mutfakta bulunan bıçakla kendimi yaraladım. Bilincimi kaybettiğim için olayın devamını hatırlamıyorum. Babamdan şikayetçi değilim. Eylemi ben gerçekleştirdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesindeki evde 13 Aralık 2023'te bıçakla yaralanan Meryem A, hastaneye götürülmüş, baba Mevlüt A. polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Meryem A. polise verdiği ilk ifadesinde kendisini babasının yaraladığını söylemişti.

Kaynak: AA
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