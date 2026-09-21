Konya'da Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Bitkiler Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Konya'da Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Bitkiler Sempozyumu başladı

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Konya\'da Kur\'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Bitkiler Sempozyumu başladı
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Konya'da düzenlenen Uluslararası Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Bitkiler Sempozyumu, Diyanet ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başladı. Etkinlikte iki gün boyunca 14 oturumda 66 tebliğ sunulacak ve Kur'an ayetleri bilimsel verilerle ele alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Bitkiler Sempozyumu" Konya'da başladı.

Kentteki bir otelde, alanında uzman akademisyen, araştırmacı ve ilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, Kur'an ayetleri ile bilimsel veriler disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, çalışmanın temel amacının Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak olduğunu söyledi.

Kur'an'ın insanları düşünmeye ve araştırmaya yönlendirdiğini vurgulayan Haçkalı, "Kur'an-ı Kerim'in daveti şudur: bakın, düşünün, sorgulayın, araştırın ve gördüklerinizden yaratılışın anlamına ulaşın. Dolayısıyla Kur'an'ın 'tefekkür edin, bakın, inceleyin, nazar edin' çağrısıyla bilimsel araştırmaların temas noktası oldukça fazla." diye konuştu.

Haçkalı, günümüzde insanoğlunun doğa üzerindeki etkisinin ve gücünün hiç olmadığı kadar arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bitkilerin genetik özelliklerini değiştirebiliyoruz, tarım sistemlerini dönüştürebiliyoruz, tohumları saklayabiliyor ve ekosistemleri değiştirebiliyoruz. Tabii bilgi ve güç arttıkça sorumluluk da artıyor. Kur'an'ın tabiat tasavvurunu yeniden düşünmemiz sadece teorik bir mesele değildir. İnsanın tabiatla ilişkisi, tüketim anlayışı, tarım politikaları, biyolojik çeşitliliğin korunması, toprak ve suyun kullanımı ile gelecek nesillerin hakkı gibi meselelerde ahlaki bir temel ve çerçeve olduğunu asla unutmamalıyız."

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise sempozyumun farklı disiplinleri ortak bir ilim zemininde buluşturduğunu ifade etti.

İnsanlığın tarih boyunca yaratılışın inceliklerini keşfetmeye çalıştığını dile getiren Uzbaş, "Kur'an-ı Kerim insanlığa yol gösteren düşünmeye, araştırmaya ve yaratılışın hikmetini üzerinde tefekkür etmeye davet eden en yüce rehberimizdir. Asırlar boyunca insanın hakikati arayışına ışık tutan bu kutlu kitabımızın sunduğu mesajların bilimsel verilerle birlikte ele alınması hiç şüphesiz düşünce ve araştırma dünyamıza yeni ufuklar kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün boyunca 14 oturum halinde sürecek sempozyumda, Türkiye'den ve yurt dışından katılan akademisyenler tarafından 66 tebliğ sunulacak.

Kaynak: AA
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