Konya'da Lise Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı - Son Dakika
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Konya'da Lise Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı

Konya\'da Lise Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla 20 kuş evi aldı. Öğrenciler, kuş evlerini Akçapınar mesire alanındaki ağaçlara astı. Okulun edebiyat öğretmeni Ayhan Özçelik, öğrencilerin doğayı ve kuş türlerini korumayı amaçlayan bu davranışlarının örnek olduğunu belirtti.

07.05.2024 15:24
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Konya'nın Bozkır ilçesinde lise öğrencileri, yaptıkları kuş yuvalarını doğadaki ağaçlara astı.

Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıkları ile 20 kuş evi aldı.

Öğrenciler, kuş evlerini Akçapınar mesire alanındaki ağaçlara astı.

Okulun edebiyat öğretmeni Ayhan Özçelik, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin doğayı ve kuş türlerini korumayı amaçlayan bu davranışları örnek oldu. Yuvalara yerleşen kuşlar burada güvenle barınabilecek. Öğrencilerimizi bu hassasiyeti için kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bozkır, Konya, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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