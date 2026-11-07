Konya'da Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşüne klasik arabalı kortej eşlik etti

Konya'da Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşüne klasik arabalı kortej eşlik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından yürüyüş düzenlendi. Alaaddin Bulvarı'nda toplanan aileler ve çocuklar bulvarda tur atarken bazı katılımcılar eski model klasik arabalarla korteje eşlik etti.
Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar Alaaddin Bulvarı'nda toplandı.
Aileler ve çocuklar Alaaddin Bulvarı'nda tur attı.
Katılımcılardan bazıları eski model klasik arabalarla korteje eşlik etti.
Kaynak: AA
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