Konya\'da Meslek Liseleri ve Sanayiciler Buluşacak

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Meslek liseleri ile sanayicilerin buluşturulacağı Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı için Valilik Koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi arasında "Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı" iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Valilik binasındaki imza töreninde mesleki ve teknik eğitimle çeşitli meslek alanlarında sanayi ve hizmet sektörlerinin talepleri, ihtiyaçlarına göre mesleki bilgi, beceri, tavır ve davranış yeterliklerine sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı sağlanarak ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtti.

Dünyada artan rekabet koşulları ve teknolojik gelişmelerin, özellikle sanayi sektöründe işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu vasıfları çeşitlendirdiğini, bu sebeple vasıflı ara eleman ihtiyacının artığını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Mesleki ve teknik eğitim, bir yandan emek gücünün vasıflı hale gelmesine katkı sunarken, diğer taraftan emeğin, emek süreçlerindeki konumlanışına uygun vasıfları öğrencilere kazandırarak işgücünün yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu gelişmekte olan ülkelerde mesleki ve teknik eğitimin önemi giderek artmakta olup, beklentiler vasıflı insan gücü yetiştirmenin ötesine geçmiş ve sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal dayanışma, uluslararası iş birliği, iş kurma, istihdam, istihdamın sürekliliği ve yeniden istihdam edilebilme gibi amaçları da içerisine alacak şekilde genişlemiştir."

Özkan, Türkiye'de bir ilk olan Konya İstihdam Fuarı'nın örnek teşkil ederek ülke geneline yayılması temennisinde bulundu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, fuarın 15-16 Mayıs'ta Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenleyeceğini belirterek, "Fuarımız, inşallah Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı olacak. Meslek lisesi mezunlarımızı istihdam piyasasına kazandırmak ve Konya sanayisinin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenleyeceğimiz fuara, sanayicilerimiz stantları ile katılırken, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimiz veya mezunlarımız da özgeçmişleriyle katılarak sanayicilerle tanışacak, iş hayatına atılma fırsatı bulacaklar. Öğrencilerimiz 'Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nda iş görüşmesinin yanı sıra, staj görüşmesi de yapabilecek." diye konuştu.

Öte yandan fuarla Konya merkez ilçelerinde bulunan mesleki ve teknik Anadolu lisesi 1900 11. sınıf öğrencisinin beceri ve staj süreçlerine tabi olmaları, 12. sınıfta olan 2 bin öğrencinin de Konya'da faaliyet gösteren büyük işletmelerle buluşturulmasının sağlanarak aranan eleman sıkıntısının en aza indirilmesi, mezun durumda olan öğrenciler için anında istihdam ve işbaşı görüşmelerini fuarda yapabilmeleri hedefleniyor.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından imzalandı.