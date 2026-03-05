Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı - Son Dakika
Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı

05.03.2026 15:56
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi'nin Konya'da başladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından "2-13 Mart 2026 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya" ifadesi ile paylaşılan açıklamada, "'Gerçekçi Eğitim, Kesin Başarı' mottosuyla icra edilecek olan Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların katılımıyla başladı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı - Son Dakika
