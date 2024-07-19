Konya'da minibüs devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yusuf U'nun (51) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Çiçekköy Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Ensar Özdemir'in (7) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Yusuf U. ile araçtaki Elmas B. (57), Fatma U.A. (53), Fatma Y. (32), Ümmü G. (11) ve Belinay Ö. (11) hastaneye kaldırıldı.
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