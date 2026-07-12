Konya\'da Modern Şehir Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nden esinlenilerek tasarlanmış mimarisiyle dikkati çeken kent merkezindeki Konya Şehir Kütüphanesi'nde, inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu alanda yapımına başlanan şehir kütüphanesinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Kütüphaneyi, gençlere tahsis etmek üzere Konya'nın en kıymetli alanlarından birinde inşa ettiklerini dile getiren Altay, "Yapı, ahşap ve taşın buluştuğu modern mimarinin önemli esintilerinden biri. Tek katlı yapısıyla kütüphaneye gelen herkesin peyzaj düzenlemesinden faydalanabileceği ve güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alan oluşturuyoruz. Şu anda yüzde 75 aşamasına geldik. İnşallah yıl sonu itibarıyla tamamlamayı, gençlerimizin ve Konyalıların hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Mimarisiyle de ses getirecek bir eser olacak." diye konuştu.

Altay, her yaştan insanın dikkatini çekecek bir tesis tasarladıklarını vurgulayarak, " Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden biri, Konya için hazırlanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, kütüphanenin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, ahşap direkleri, tavanı ve kündekari işçilikleriyle dikkati çeken tarihi Eşrefoğlu Camisi'nden esinlenilen bir mimariye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda ahşap makasları konulmaya başlandı. Selçuklu esintisi tarihi Eşrefoğlu Camisi'ndeki ahşap tavanlardan esinlenerek modern bir sentez ile yapıyoruz. Tabii günümüzde hem yapım teknikleri hem malzemeler çok değişti ama içine girildiğinde etkilenilecek bir yapı olacak. Sadece mimarisiyle değil dijital olarak da gençlerimize önemli fırsatlar sunacak bir yapı oluşturuyoruz. İnşallah, Türkiye'nin en güzel eserlerinden biri Konya'da gençlerimizin ve her yaştan insanımızın hizmetine sunulmuş olacak."

"Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası Konya'da inşa ediliyor"

Şehirde farklı bölgelerde açılan kütüphaneleri de Konya Şehir Kütüphanesi'ne entegre edeceklerini anlatan Altay, şöyle devam etti:

"Hem insanların kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ama aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikleri, faaliyetleri yürütebilecekleri, hem binanın içinde hem bahçesinde Türkiye'nin en güzel sosyal donatılarına sahip binasını inşa ediyoruz ama aynı zamanda Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası Konya'da inşa ediliyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."