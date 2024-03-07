Konya\'nın Kulu ilçesinde motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine devam ediyor. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in baş ağrıları artınca yeniden ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavisinin bir süre daha devam edeceği belirtilen oyuncu, hafıza kaybı ve çabuk yorulma nedeniyle son dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki ekibine 'Bensiz devam edin' mesajı gönderdi. Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başladı.