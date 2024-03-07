Konya\'nın Kulu ilçesinde motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi'nde, Hüseyin Karakaya'nın (18) kullandığı 42 ASE 444 plakalı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazada, sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet Mustafa A. (17) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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