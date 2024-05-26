Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya\'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

26.05.2024 12:22
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki otomobil, Hakan Arınç'ın kullandığı 42 ARK 500 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu Oğuzhan Ekici, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü Arınç ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Arınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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