Konya\'da motosikletliler, 25 Kasım\'da kadına yönelik şiddete karşı kortej yaptı

Konya'da motosikletliler, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı kortej yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da motosiklet sürücüleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde kortej düzenledi. Stadyum otoparkından hareket eden kortej, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesine ulaşarak etkinliğini tamamladı.
Konya'da motosiklet sürücüleri, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kortej gerçekleştirdi.
Motosiklet kullanıcıları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün öncülüğünde bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkından hareket eden kortej, Abdülhamit Han Caddesi üzerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştı.
Motosikletliler, güzergahı takip ederek yine stadyum otoparkında etkinliği tamamladı.
Korteje katılan motosikletliler, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik farkındalık mesajı verdi.
Kaynak: AA
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