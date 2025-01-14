Konya'da Okul İyileştirme Projesi

Güncel

Konya'da "Bizim Okulumuz" (Okul Merkezli Gelişim Projesi) kapsamında, okullardaki fiziksel ortamların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve daha verimli bir öğrenme ortamı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında, yemekhane, lavabolar gibi ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarında iyileştirme ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.