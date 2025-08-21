Konya'da Oto Tamir Kavgası: 1 Parmak Koptu, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Oto Tamir Kavgası: 1 Parmak Koptu, 2 Yaralı

21.08.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobil tamiri nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi parmağını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KONYA'da otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla çıkan kavgada, oto tamir ustası Öner U.'nun bir parmağı pala darbesiyle koptu, müşteriler Muhammed Ç. ve İsa Samet D. de darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Muhammed Ç. ve İsa Samet D., kendilerine ait otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla komşusu oto tamir ustası Öner U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Öner U.'nun el parmaklarından biri aldığı pala darbesiyle koptu. Muhammed Ç. ve İsa Samet D. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Ç. ve İsa Samet D., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Öner U. ise kopan parmağıyla birlikte Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, palayı kullanan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Konya, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Oto Tamir Kavgası: 1 Parmak Koptu, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:20:39. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Oto Tamir Kavgası: 1 Parmak Koptu, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.