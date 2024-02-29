Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya\'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Arslan yönetimindeki otomobil ile Ali A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Arslan ve araçtaki Azime Arslan hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Ali A. ise gözaltına alındı.

29.02.2024 16:07
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Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Arslan (68) yönetimindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Aşağıpınarbaşı mevkisinde, Ali A. (24) idaresindeki 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Arslan ile araçtaki Azime Arslan'ın (68) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ali A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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