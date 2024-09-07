Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.B. (69) idaresindeki 42 ALD 441 plakalı otomobil, Tuzyaka Mahallesi Yunak Yaylası'nda R.H.S'nin (38) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsüyle yabancı uyruklu hamile A. H. (17) ve S. S. (7) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan A.H, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Motosiklet Kazası: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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