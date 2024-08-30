Konya\'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti

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KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde otomobilin kamyona çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Alabağ mevkisinde meydana geldi. Rüstem Selman Baş'ın kullandığı 42 BR 158 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta dönen Abuzer Çalış yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasının altına sıkışan otomobili, itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile yanında bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan 2 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.