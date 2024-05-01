Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Üzümlü Mahallesi'nde, 07 GHT 43 plakalı aracın sürücüsü, otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.
Sürücü, motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, aracın bazı parçalarını sökerek ulaştıkları kediyi kurtardı.
Sürücünün, "Umut" ismini verdiği kediyi sahiplendiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Konya Beyşehir'de sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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