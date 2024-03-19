Konya\'da Otomobilin Otobüs Durağına Çarpması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Öğrenciler İçin Ses Yarışması Düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremlerin öğrenciler üzerindeki etkisini azaltmak ve yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla ses yarışması düzenledi. Yarışmanın ilçe finalleri başladı ve birinci seçilen öğrenciler il finalinde yarışacak. Yarışmada öğrenciler türküler seslendirirken öğretmenleri de sazlarıyla eşlik ediyor. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve depremlerin verdiği stresi atmak olarak belirtildi.