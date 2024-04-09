Konya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretinde bulunuldu.
Konya Şehitliği'ne gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı aileler, şehitlerin mezar taşı üzerine şeker ve kolonya bıraktı.
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Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar memleketlerinde bayramı geçirmek için otogara akın etti. Bilet satış sorumlusu Ahmet Günder, bu yılın geçen seneye göre daha yoğun geçtiğini belirtti. Yoğunluk nedeniyle günlük 80 ile 100 arası gidiş-dönüş yolcusu olduğunu söyleyen Günder, fiyatları uygun tutarak yolcuların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladıklarını ifade etti. Bir turist ise Mardin'i çok beğendiğini ve herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini söyledi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve vatandaşlar da duaların edildiği programa katıldı. Vatandaşlar daha sonra mezarlıkta yakınları için dua etti.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.