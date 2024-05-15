Konya'da Rapor Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezaları Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Rapor Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezaları Verildi

Konya\'da Rapor Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezaları Verildi

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyip 4 gün iş göremez raporu alarak tatile giden fizyoterapist ile rapor konusunda kendisine yardım ettiği öne sürülen doktor ve hemşireye 5'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan birine verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

15.05.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da işverenine hasta olduğunu söyleyip 4 gün iş göremez raporu alarak tatile giden fizyoterapist ile rapor konusunda kendisine yardım ettiği öne sürülen doktor ve hemşireye 5'er ay hapis verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan ve iş göremez raporu alarak tatile giden sanık S.U. "görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme" suçundan 5 ay hapse çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatına hükmettiği S.U. hakkında, verilen hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

S.U'ya rapor konusunda yardım ettiği öne sürülen sanıklardan doktor Ö.T.Ç. ile hemşire E.T'ye de "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis verilmesi kararlaştırıldı.

Heyet, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatına karar verirken, bu kişiler hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: AA

Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Rapor Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezaları Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:58:49. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Rapor Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezaları Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement