Konya'da Sağanak Hayatı Zorlaştırdı - Son Dakika
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Konya'da Sağanak Hayatı Zorlaştırdı

Konya\'da Sağanak Hayatı Zorlaştırdı

Konya'da etkili olan sağanak, kent merkezinde ve bazı ilçelerde su birikintilerine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Karapınar ilçesinde ise alt geçitler su baskınına uğradı.

01.05.2024 19:41
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Konya'da, kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı.

İkindi saatlerinde merkezde etkili olan sağanağın, caddelerde ve sokaklarda oluşturduğu su birikintisi, trafikte aksamalara neden oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sırasında, bazı caddeler trafiğe kapatıldı, bazı caddelerde ise trafik tek şeritten sağlandı.

Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı

Karapınar ilçesinde ise sağanak, bazı iş yerlerinde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.

Alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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