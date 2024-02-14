Konya'da sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Konya'da sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu

Konya\'da sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu

Konya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

14.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Konya'da kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kentte, sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu - Son Dakika
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