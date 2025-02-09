Konya'da Sahte İçki Operasyonu

Konya'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ikamette etil alkolden sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada, 124 litre etil alkol, 26 litre de sahte içki ele geçirildi.
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