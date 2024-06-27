Konya'da Sahte Muayene Skandalı: Aile Hekimi ve Hemşire Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Konya'da Sahte Muayene Skandalı: Aile Hekimi ve Hemşire Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde görev yapan bir aile hekimi ve hemşirenin, daha önce hayatını kaybeden kişiler dahil olmak üzere muayene etmediği hastaları muayene etmiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. İnceleme sonucunda, doktorun hastaların kayıtlarını yüksek tutarak destek ödemesi almayı amaçladığı belirlendi. Hemşire ise doktorun baskısı nedeniyle veri girişi yaptığını iddia etti. Soruşturma dosyası Konya Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

27.06.2024 16:31
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde daha önce yaşamını yitiren kişiler de dahil olmak üzere muayene etmediği hastaları muayene etmiş gibi gösterdiği belirlenen aile hekimi ile hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğünce, İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Dr. M.Ö'nün poliklinik kayıtlarında kısa sürede çok fazla sayıda hasta kaydı yapıldığı ve sıklıkla aynı soyisimli kişilerin kaydedildiği fark edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen müfettiş, poliklinikte "obezite" listesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden E.D.S'ye, ölümünden sonra 15 kez, haziran ayında ölen I.S'ye ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığını tespit etti.

Müfettişlere yazılı savunmasını sunan doktor M.Ö, iddiaları reddetti, hasta girişlerini hemşire S.P'nin yaptığını öne sürdü.

Hemşire S.P. ise ifadesinde, birçok veri girişini doktorun baskı ve mobbingine maruz kaldığı için yaptığını, doktor M.Ö'nün maaşını yüksek sınırdan alabilmek için kendisinden izlem girmesini istediğini, bunun kendisine bir maddi kazanç sağlamadığını belirtti.

Soruşturma sonucu hazırlanan raporda, "Dr. M.Ö, muayene ortalamasını yüksek tutarak destek ödemesinden faydalanmayı amaç edinmiştir. Hasta ortalamasının düşük olmasından bahisle yanında çalışan personellere baskı yapıp, bu yönde rutin aralıklarla bazı kişilerin haberi olmaksızın obezite izlem yapılması yönünde talimatlarının olduğu ifadelerle sabittir. Ayrıca M.Ö'nün ölü insanlara ait izlemlerin hemşire S.P'nin yaptığı yönündeki ithamı olanaksızdır. S.P. izlem yapılan tarihlerde Kulu ilçesinde görevlidir." değerlendirmesi yapıldı.

Doktor M.Ö. hakkında disiplin, idari, mali ve adli yönden, hemşire S.P'ye de yalnızca disiplin yönünden işlem yapılması gerektiği kanaatinin yer aldığı soruşturma dosyası Konya Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Sahte Muayene Skandalı: Aile Hekimi ve Hemşire Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Sahte Muayene Skandalı: Aile Hekimi ve Hemşire Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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