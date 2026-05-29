Konya'da Savunma Sanayisine Nitelikli Eleman Yetiştiriliyor

29.05.2026 11:30
Konya Selçuklu Lisesi, öğrencilerini savunma sanayisi için nitelikli elemanlar olarak yetiştiriyor.

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ülkenin önemli savunma sanayisi şirketlerinin tedarikçi firmalarıyla işbirliği yaparak savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştiriyor.

Okul Müdürü Sait Bulut, AA muhabirine, makine ve tasarım teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve metal teknolojisi alanlarında 518 öğrenciye eğitim-öğretim verdiklerini söyledi.

Günümüz sanayi teknolojisinin meslek liselerine her şeyden çok ihtiyaç duyduğunun fark edildiğini ifade eden Bulut, "Artık meslek lisesinin ne kadar önemli olduğunu sadece büyüklerimiz değil, her kademeden, her yaştan vatandaşımız anlamış durumda. Bu anlamda okulumuza rağbet oldukça fazla. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Artık gelecek bu gençlerin elinde." diye konuştu.

"Mezun olan öğrencilerimiz okulun adını söyledikten sonra işverenler de hemen istihdam sağlıyor"

Bulut, liseden mezun olan öğrencilerin "teknisyen" sıfatı aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki öğrencilerimizin hepsi kendi mesleğiyle alakalı şeyleri, hem teorik hem uygulamalı olarak görmekte. Öğrencilerimizin yüzde 60'ı mühendislik fakülteleri ve diğer fakültelerde yükseköğrenime, geri kalan yüzde 40'ı da piyasada kendi mesleki alanlarında devam ediyor. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında bütün öğrencilerimize ücretsiz servis imkanı var, ücretsiz öğlen yemeği burada karşılanıyor. 120 öğrencimiz bu kapsamda burs alıyor. Mezun olan öğrencilerimiz okulun adını söyledikten sonra işverenler de hemen istihdam sağlıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam her zaman var ama nitelikli istihdam var. Biz de bu koşulları sağlıyoruz."

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ali Demir, savunma mekanik sistemleri dalında öğrencilerin 10. sınıftan itibaren CNC tezgahlarında eğitim almaya başladıklarını, 11. sınıftan itibaren de bilgisayarla çizim, tasarım ve üretim dersleri gördüklerini anlattı.

Demir, öğrencilerin savunma sanayisinde kullanılan kalite standartlarını da bildiklerini vurgulayarak, bu durumun tedarikçi şirketler için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Mezunlarımızdan savunma sanayisinde çalışan pek çok öğrencimiz var"

Savunma sanayisi ve havacılık konusunda nitelikli iş aldıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin savunma sanayisi üretim ekosisteminin içinde yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencimiz geldiği zaman burada gerçekten savunma sanayisinde bir iş yapıldığını ve bu işte de kendilerinin payı olduğunu görüyor. Öğrencilerimiz, çok büyük savunma sanayi firmalarında kullanılan ürünler üzerinde derslerini görüyor. Ürettikleri ürünlerin buradan gittikten sonra videolarını getirip çocuklara izletiyoruz. Hatta bazen eğer şartlar uygun olursa o ürünlerin kullanım alanlarına da götürdüğümüz öğrenciler oluyor. Gidip canlı canlı görüyorlar. Bu çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Mezunlarımızdan savunma sanayisinde çalışan pek çok öğrencimiz var."

Demir, büyük savunma sanayisi firmalarının ana tedarikçilerinin herhangi bir sorunla karşılaştığında kendileriyle iletişime geçtiğini anlatarak, firmalarla koordineli olarak çözüm ürettiklerini ve ya prototipini yaptıklarını ya da yeni ürün üretimine geçtiklerini söyledi.

Öğrencilerin kendi tasarımlarını da yaptıklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Bundan 4-5 sene önce insansız kara aracı 'Porsuk'u yapmıştık, o çok ses getirdi. Havacılık alanıyla yakından ilgilendiğim için oradaki sorunlara yönelik de tasarımlar yapıyorum. Örneğin, bir drone bırakma aparatı geliştirdik. Onu TÜBİTAK'a sunduk. Burada ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80'i aslında bizim tasarımımız. Öğrenciler de tasarımın içinde yer alıyor. Bu, çocukların aidiyet duygusunun gelişmesi açısından çok önemli."

11. sınıf öğrencisi Havvanur İnci de makine mühendisi olmak istediği için bu okulu tercih ettiğini belirterek, "Atölyemizdeki bütün makineleri kullanabiliyorum. Teknik açıdan mühendislik bölümü için iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Selçuklu, Eğitim, Güncel, Konya

