Konya'da sebze yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Ahmet D. (34) yönetimindeki 07 DM 085 plakalı kamyon, Engili Mahallesi yakınlarında uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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