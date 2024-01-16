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Konya'da silahlı kavgada ölüm: Ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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Konya'da silahlı kavgada ölüm: Ayrıntılar ortaya çıktı

Konya'da yaşanan silahlı kavgada Rıza Renkliışık öldü, İbrahim Gerez yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.G., dini nikahla birlikte yaşadığı Şerife Renkliışık ile barışmasına izin verilmemesi üzerine Rıza Renkliışık'ı vurdu. Renkliışık ise G.G.'nin akrabası İbrahim Gerez'e ateş açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya\'da silahlı kavgada ölüm: Ayrıntılar ortaya çıktı
16.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:15
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KONYA'da dün Rıza Renkliışık'ın öldüğü, İbrahim Gerez'in yaralandığı silahlı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.G.'nin (17), evi terk eden dini nikahla birlikte yaşadığı Şerife Renkliışık (20) ile barışmasına izin vermediği için onun babası Rıza Renkliışık'ı tabancayla vurduğu belirlendi. Renkliışık'ın da bu sırada G.G.'nin akrabası İbrahim Gerez'e tabancayla ateş açıp yaraladığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Evinde çıkan kavgada Rıza Renkliışık ile İbrahim Gerez yaralandı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Rıza Renkliışık Konya Şehir Hastanesi'ne, Gerez ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Rıza Renkliışık, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan G.G. ile eve birlikte geldikleri yakınları Sadık A. ve Dilek D. ile isimleri açıklanmayan 18 yaşından küçük 2 kişi olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

'BARIŞMAMIZA İZİN VERMEDİ'

G.G., yapılan sorgulamasında dini nikahla birlikte yaşadığı Şerife Renkliışık'ın 4 haftalık hamile olduğunu, tartışmaları üzerine evi terk edip babası Rıza Renkliışık'ın yanına gittiğini söyledi. Dün yakınlarıyla birlikte eve gittiğini belirten G.G., "Eşimle barışmak istediğimi söyledim. Kayınpederim, eşimle barışmamı istemedi. Eşimin benimle gelmesine izin vermedi ve küfretti. Ben de tabancayla ateş ettim" dedi.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA
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Konya, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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