Konya'da Son 2 Ayda 540 Aranan Kişi Yakalandı

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Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte son 2 ayda 540 aranan kişinin kolluk birimleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Özkan, Konya Polisevi'nde, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile basın toplantısı düzenledi.

Kentte asayişin, toplum güvenliğinin ve kamu sağlığının temini için koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, son dönemdeki gıda denetimi, tütün, silah ve göçmen kaçakçılığı ile terörün önlenmesine yönelik operasyonları anlattı.

Son dönemde meydana gelen trafik kazalarını değerlendiren Özkan, şöyle devam etti:

"Sadece jandarma bölgesinde dönem içerisinde son 2 ayda 195 kaza meydana geldi. Maalesef 4 insanımız vefat etti, 278 vatandaşımız da bu kazalardan bir şekilde etkilenmiş oldu. Emniyet bölgemizde temmuz ağırlıklı olmak üzere, haziranın son bir iki haftasındaki bazı olaylarla birlikte, 5 kasten öldürme olayı maalesef meydana geldi. Konuyla ilgili 17 kişi tutuklanmış oldu."

Mala zarar verme, kamu güvenliğinin tehlikeye sokulması ve kasten yaralama suçlarına ilişkin polis ekiplerinin çalışmalarını anlatan Özkan, "Bu çerçevede de 7 kişi yakalandı, 4 kişi tutuklandı. Oto hırsızlığıyla ilgili sadece bu dönemde, son 1,5 ayda 27 kişi tutuklanmış oldu. Bu, aslında hem veri analizi, hem projeli çalışma, hem operasyonel faaliyetler, izleme değerlendirme, beşeri istihbarat, teknik istihbarat ve topyekün bütün kurumlarla iyi bir koordinasyonla yapılan, devasa çalışmaların bir sonucudur." diye konuştu.

Dolandırıcılık olayları

Özkan, silah kaçakçılığıyla ilgili de son 1,5 ayda 48 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 4'ünün delillerle tutuklandığını aktardı.

Siber suçlarla ilgili de mücadele vermeye devam ettiklerine değinen Özkan, sanal alemde gençlerin güvenliğini tehlikeye sokan 428 olay tespit ettiklerini, 148 şüpheliyi tespit ettiklerini, bu olaylardan 255'ini aydınlattıklarını bildirdi.

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Özkan, "Bu suç kapsamında da özellikle 9 Temmuz 2024'te yapılan bir operasyonumuz var. 6 ilden 8 kişi bu operasyon çerçevesinde tutuklandı. Burada da 7 bilinmeyen olay aydınlatıldı ve bu çerçevede, bu suçlardan zarar gören, müşteki olan, zarar gördüğü bizce tespit edilen 2 bine yakın insan var." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Özkan, "Arzın kontrolde tutulmasıyla, sokak hakimiyetiyle ilgili emniyetimizin sadece son 1,5 ayda 915 olaya müdahale ettiğini biliyoruz. Bu çerçevede 1109 kişi yakalanmış, 124 kişi tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadele hem Türk Polis Teşkilatımızın hem Jandarma Teşkilatımızın en önemli asli görevlerinden birisi. Bununla mücadele polisin, jandarmanın görevi olmakla beraber, diğer kurum ve kuruluşların, toplumun bütün annelerinin, babalarının buna katkı sunması önem arz etmekte" ifadelerini kullandı.

Özkan, "Huzur şehri Konya" için, yeni nesillerin suçlardan korunması ve kamu güvenliği için kurumlarla ve vatandaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asayiş suçlarında ilimizde genel aydınlatma oranı yüzde 91, gasp suçlarının yüzde 100'ü aydınlatılmış durumda. Kasten öldürme olaylarında yüzde 100'lük bir aydınlatma oranı var. Keza aranan şahıslarla ilgili son 2 ayda 1565 yıla tekabül eden hapis cezalı 540 kişi kolluk birimlerimiz tarafından yakalanıp cezaevine gönderilmiştir. Terör suçlarıyla ilgili operasyonel faaliyetlerde 12 operasyonumuz oldu. Gözaltı sayısı 35, tutuklu 9, adli kontrol alan 20 kişidir. Narkotik suçlarla ilgili çok önemli faaliyetlerimiz var. Emniyet ve Jandarmamız tarafından dönem içinde 974 operasyon icra edildi. 1140 kişi gözaltına alındı, 138 kişi narkotik suçlar çerçevesinde tutuklanmış oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili dönem içinde 130 operasyon icra edildi 15 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol aldı."

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı göçmenlerin olmaması için kararlı bir duruşumuz var. İlimizde geçici koruma altında 120 bin civarında göçmen var. Bu dönem içinde de düzensiz göçmenlerle, düzensiz göçmen işini organize eden kişilerle ilgili yine nitelikli çalışmalarımız oldu. 18 operasyon oldu. 20 kişi, 'organizatör' yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol aldı. Mobil güç aracımızla bugüne kadar 1700'e yakın sorgulama yapıldı. 128 kayıt dışı göçmen tespit edilmiş oldu. Özellikle 1 Haziran-31 Temmuz sorgulamalarına baktığımız zaman sadece bu dönemde 500'ün üzerinde sorgulama var. Bunların 50'ye yakınında kayıt dışı göçmen tespit edildi."

Özkan, suç ve suçlularla etkili şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.