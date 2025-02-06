Konya'da Sosyal Kart Desteği Yüzde 50 Arttı

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Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl için Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ibrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, "Konya Modeli Belediyecilik" modelinin, Türkiye'ye örnek olduğunu ve insanı merkeze alan, dayanışma anlayışını temsil ettiğini belirtti.

Altay, 31 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kart desteğinin devam ettiğini kaydederek, "Bu yıl için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırdık. Bu yıl Sosyal Kart desteğimizi, 1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin lira, 3 veya 4 kişi için 4 bin lira, 5 ve üzerine ise 5 bin lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.