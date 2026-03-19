Konya'da Sosyal Konutlar ile Bayram Sevinci

19.03.2026 14:19
Bakan Kurum, Konya'da İlk Evim Projesi ile ev sahibi olanların bayram heyecanını paylaştı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen yeni evlerinde ilk bayramı karşılamaya hazırlananların görüntülerini paylaşarak, "Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerini sürdürüyor. İlk Evim Projesi kapsamında Konya'nın Sarayönü ilçesi Yukarı Mahallesi'nde yatay mimari anlayışıyla radye temel, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen, 127 sosyal konut daha hak sahiplerine teslim edildi. Ramazan ayından önce evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde ilk bayramı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, modern ve güvenli yeni evlerine yerleşen kişilerin görüntülerini, ev sahibi Ayşegül Şimşek'in 'Artık kapını kendi evim diyerek açıyorsun' sözlerini alıntılayarak sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, "Bazen tek bir cümle bütün emeğin, sevincin, şükrün ifadesi olmaya yetiyor. Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi" dedi.

'DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZİN ARKASINDA DURUYOR'

Hak sahibi Gülsüm Yalçın, evin çok kullanışlı olduğunu ifade ederek, "Önceki evimde kiler yoktu. Burada kilerim var. Orada makinem mutfakta duruyordu, burada öyle değil. Her şey çok güzel düşünülmüş, yapılmış. İlk evime taşındığım için heyecan var. Çoluğumla çocuğumla kendi evimdeyim mutluyum. Kendi evinde olmak, çok güzel bir his. Herkes yazılsın, herkese çıksın isterim. Kiracı olmaktansa, kiracıyken başkasına ödeyeceğini kendi evin olduktan sonra kendi evinde ödemen çok iyi bir şey. Şükür devletimiz, milletimizin arkasında duruyor" dedi.

'MİSAFİRLERİMİ KENDİ EVİMDE AĞIRLAYACAĞIM'

Ayşegül Şimşek ise "Kiram yarı yarıya düştü. Diğer ödediğim kirayla bunun arasında dağlar kadar fark var. Bu bana biraz 'Pazar parası' gibi geliyor. Burada 'Artık tamam bitti, kiracılık dönemi son' diyorum. Çok şükür o duruma geldik. Değişik bir duygu. Çünkü artık kapını 'kendi evim' diyerek açıyorsun. Her zaman böyle 'Ay işte elin evini temizleyeceğim, oturacağım' gibiydi. Ama burada 'Kendi evim, kendi kapımı açarım' diyerek giriyorsun içeriye. Kendi malın kendi evin. Açıkçası 'benim' diyebiliyorsun. Kendi evimdeyim artık. Hayatımda ilk kez misafirlerimi bayramda kendi evimde ağırlayacağım" diye konuştu.

Evler teslim edildikten 2 hafta sonra taşındıklarını söyleyen Şevket Büyükkeleş ise "Kiralık bir evde oturup oruç açmak farklı. Kendi evimizde huzurluca oturup, ramazanda oruç tutmak, iftar yapmak, sahur yapmak farklı. Rahat rahat huzurlu bir şekilde oturuyoruz. Ev çıkınca gerçekten büyük bir mutluluk ve sevinç içinde teslim aldık" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:20:46.
