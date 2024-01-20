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Konya'da Su Kuşu Sayımı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Konya'da Su Kuşu Sayımı Çalışmaları Tamamlandı

Konya'nın su kuşu popülasyonuna sahip göl ve iç sularında yürütülen 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımı çalışmaları tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen sayımlara kurum personeli, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı belirtildi.

Konya\'da Su Kuşu Sayımı Çalışmaları Tamamlandı
20.01.2024 - 14:03,
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Konya'nın su kuşu popülasyonuna sahip göl ve iç sularında yürütülen 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülke genelinde bakanlık koordinasyonunda kış ortası su kuşu sayımlarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Konya'daki Beyşehir Gölü'nün de yer aldığı Çavuşcu Göl, Ereğli Akgöl Sazlıkları ve Kozanlı Gökgöl'de gerçekleştirilen sayımlara kurum personelinin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Beyşehir Kuş Gözlem Topluluğu, Beyşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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