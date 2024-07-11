Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde, sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Batı Hadimi Mahallesi'ndeki kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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