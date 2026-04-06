Konya'da Sulama Yatırımları 596 Milyon Lira

06.04.2026 15:44
Başkan Altay, 2018'den beri 66 sulama yatırımı yaptıklarını ve toplam 965 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı.

? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 yılından bu yana Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 66 küçük ölçekli sulama yatırımı yaptıklarını, sulama yatırımlarının tutarının, güncel bedelle 596 milyon lira olduğunu söyledi.

Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın Çatalhöyük'ten bu yana süregelen binlerce yıllık tarımsal birikiminin, bilinçli üretim anlayışının temeline dayandığını belirtti.

"Konya Modeli Belediyecilik" vizyonu doğrultusunda kuraklığa dayanıklı ürünleri ve organik üretimi destekleyen, yerel üreticiyi güçlendiren, atıl arazileri üretime kazandıran, su kaynaklarının verimli kullanımını esas alan bir tarım politikası izlediklerini anlatan Altay, "Çünkü verimli ve sürdürülebilir üretim ancak planlı ve bilinçli adımlarla mümkündür. Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen bu bereketli topraklar, sadece ülkemizin değil, dünyanın gıda güvenliğine katkı sağlayan önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Bu topraklarda tarım, ekonomik bir faaliyet olmasının yanı sıra bir medeniyet birikimidir." dedi.

Altay, Konya'nın geniş tarım arazileri, verimli üretim havzaları ve gelişmiş tarımsal sanayi altyapısı ile Türkiye'nin üretim gücünü belirleyen merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir tarım çalışmalarında eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Tarla ve bahçe bitkilerinden hayvancılığa, arıcılıktan modern sulama tekniklerine kadar birçok alanda üreticilere yönelik eğitim programlarını hayata geçirdiklerini dile getiren Altay, eğitimlerde özellikle kuraklıkla mücadele, su tasarrufu ve modern sulama yöntemleri üzerinde durduklarını dile getirdi.

"31 ilçedeki çiftçiye ve üreticiye geçen yıl 138 bin 184 fide ve fidan desteği sağlandı"

Altay, 31 ilçedeki çiftçiye ve üreticiye geçen yıl 138 bin 184 fide ve fidan desteği sağlandığını belirterek, 2018 yılından bu yana ise çiftçiye sağlanan fidan ve fide desteği sayısının 23 milyon 226 bine ulaştığı bilgisini aktardı.

Geçen yıl 24 milyon 575 bin lira tarımsal destek sağlandığını ifade eden Altay, "2018 yılından bu yana Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 66 küçük ölçekli sulama yatırımı yaptık. Bu süreçte sulama yatırımlarının tutarı, güncel bedelle 596 milyon lira oldu. 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarı 965 milyon lirayı aştı." ifadesini kullandı.

Altay, Konya'nın sadece üretim yapan bir şehir değil, tarımı planlayan, yöneten, geliştiren ve dünyaya anlatan bir tarım başkenti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk yedi ülke arasında yer alıyorsa bu başarı, bu vizyonun bir sonucudur. Bu güçlü tarım vizyonunun en önemli merkezlerinden biri de hiç şüphesiz ki memleketimiz Konya'dır. 42 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip şehrimizde yaklaşık 1 milyon 890 bin hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu büyüklük Konya'nın tarımdaki gücünü ve potansiyelini açıkça göstermektedir. Biz şuna inanıyoruz, tarım güçlü olursa şehir güçlü olur, şehir güçlü olursa ülkemiz güçlü olur. Nitekim tarım, gıda güvenliğidir, istihdamdır, kalkınmadır, çevredir ve gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bol yağışlı geçen kış mevsiminin ardından, alın teriyle üretim yapan tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

