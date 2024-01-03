Konya\'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.
Yabancı uyruklu şüpheli M.H, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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