Konya\'da tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şahin Üzümcü'nün kullandığı 34 KJ 1343 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Börcük Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Üzümcü ile yanındaki Mustafa Kırgıl yaralandı.

Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.