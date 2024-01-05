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Konya'da tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da tır devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şahin Üzümcü'nün kullandığı tır devrildi. Kazada sürücü Üzümcü ile yanındaki Mustafa Kırgıl yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan kara yolunun trafiğe açılmasıyla normal seyrine döndü.

Konya\'da tır devrildi, 2 kişi yaralandı
05.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:11
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şahin Üzümcü'nün kullandığı 34 KJ 1343 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Börcük Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Üzümcü ile yanındaki Mustafa Kırgıl yaralandı.

Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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