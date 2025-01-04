Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yeni Antalya kara yolu Gembos Ovası mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Erdal Sönmez (53) hayatını kaybetti, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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