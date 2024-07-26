Konya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Y.B. idaresindeki 06 YB 3847 plakalı otomobil ile Ş.Ö'nün kullandığı EB 35 646 yabancı plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.Ö, Z.D. ve Ş.İ. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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