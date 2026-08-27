Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Seydişehir'de hafif ticari araç ile çekici çarpıştı, 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çekici ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 42 AAN 29 plakalı hafif ticari araç, Seyyid Harun Veli Bulvarı'nda A.D. yönetimindeki 06 EF 1434 plakalı çekici ile çarpıştı.

İhbar züerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleriyle, hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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