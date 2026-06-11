GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Konya'da yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Ayşenur Can'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Ramazan O. (23) idaresindeki 42 BFH 622 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Can'a, çarparak sürüklediği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Trafik Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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