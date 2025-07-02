Konya'da Uluslararası Hava Fotoğrafçıları Günü

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nde hava fotoğrafçıları günü düzenlendi.

Eğitim kapsamında icra edilen programa, 34 ülkeden 502'si yabancı 1100 fotoğrafçı katılım gösterdi.

Hava fotoğrafçıları, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyesinden girişlerinin ardından, kendilerine ayrılan alanda yerlerini alarak eğitimde görev alan hava unsurlarının iniş ve kalkışlarını fotoğrafladı.

İngiltere'den katılım gösteren 82 yaşındaki Rossalyn Cable Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi için 4 kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Bu tür faaliyetlerin çok heyecan verici olduğunu ifade eden Cable, "Hava unsurlarının yıllar içerisinde nasıl dönüştüklerini ve değiştiklerini izlemek çok keyifli. Ben 30 yıldır bu tür faaliyetleri takip ediyorum. Gelecek yıl da buradaki eğitime katılmayı planlıyorum." dedi.

Profesyonel hava fotoğrafçısı olan Hollandalı Cees-Jan van Der Ende ise Konya'ya ilk kez 1989'da geldiğini anlattı.

Birçok ülkenin hava kuvvetlerince yapılan bu tür organizasyonlarına katıldığını anlatan van Der Ende, "Konya'ya hava fotoğrafçılığı için 10 veya 11 kez geldim. Türk Hava Kuvvetleri bu konuda çok başarılı ve iyi iş çıkarıyorlar. Sürekli gelmeye çalışıyorum." diye konuştu.

İngiltere'den faaliyete katılım gösteren 58 yaşındaki Antony Robson da Anadolu Kartalı Eğitimi'ne 3. kez geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için bir tutku. Eşim bu konuda bana biraz kızıyor. Birçok ülkede bu tür tatbikatlarda ve eğitimlerde fotoğrafçılık yaptım. Havacılığa olan aşkımı tarif edemem. Daha önce Konya'daki bu eğitime katılan fotoğrafçı bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Hayatım boyunca bu kadar yakın, bu kadar misafirperver bir ortamda bulunmadım, umarım yine gelirim."

ABD'de üniversite öğrencisi olan 23 yaşındaki Yuyang Zhao ise ilk defa bu eğitime katıldığını ve her yıl katılım göstermeye çalışacağını, Türk insanının misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını aktardı.

Profesyonel hava fotoğrafçısı olan ve 6 kişilik ekibiyle eğitime katılım gösteren İlker Fırat Soylu, 11 yıldır Türkiye'deki faaliyetleri takip ettiklerini söyledi.

Anadolu Kartalı Eğitimi'ne 4. kez geldiklerini vurgulayan Soylu, "Bu tatbikatta bizim için önemli olan, diğer ülkelerin hava unsurlarını da görme şansı buluyoruz. Ayrıca yurt dışından gelen fotoğrafçılarla tanışma imkanı buluyoruz. Bunlar bizim için önemli şeyler. Yurt dışında yaşayıp yıllardır bu işleri yapan insanlar var, onların tecrübelerinden de faydalanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her fırsatta Anadolu Kartalı eğitimlerini takip etmeye çalıştığını anlatan hava fotoğrafçısı Aycan Duruoğlu ise bu faaliyetlerin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür eden Duruoğlu, "Burası hem yabancı fotoğrafçılarla bir kaynaşma yerimiz hem de çok heyecanlandığımız bir yer. Buraya gelmekten gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Uçaklara çok yakın olmak, pistten kalkışlarını izlemek çok güzel. Bu etkinlik her zaman devam etsin." diye konuştu.