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Konya'da Unutulan Para ve Cüzdan Zabıta Ekiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
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Konya'da Unutulan Para ve Cüzdan Zabıta Ekiplerine Teslim Edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan 2 bin 400 lira parayı fark ederek zabıta ekiplerine teslim etti. Aynı gün içinde başka bir kişi de çarşıda bulduğu 1040 lira olan bir cüzdanı Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta Müdürü, vatandaşların duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Konya\'da Unutulan Para ve Cüzdan Zabıta Ekiplerine Teslim Edildi
05.01.2024 - 16:35,
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Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 kişi, ATM'de unutulan bir miktar para ile yolda bulunan cüzdanı zabıta ekiplerine ulaştırdı.

Olcay Önal, Konya Caddesi'ndeki bir ATM'ye gittiğinde haznesinde sıkışmış 2 bin 400 lira para olduğunu fark etti.

Erhan Beleoğlu da çarşıda merkezinde içinde 1040 lira olan bir cüzdan buldu.

Önal ile Beleoğlu, buldukları para ile cüzdanı Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Zabıta Müdürü Şamil Musa Akyıl, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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