Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir dinlenme tesisinde şüphelendiği A.C'nin üzerinde arama yaptı.
Bez çantasında bir miktar sentetik ecza ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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