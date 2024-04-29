Konya'da yaralı köpek otomobil çarpması sonucu tedavi edildi ve sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da yaralı köpek otomobil çarpması sonucu tedavi edildi ve sahiplendirildi

Konya\'da yaralı köpek otomobil çarpması sonucu tedavi edildi ve sahiplendirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir hayvansever, otomobilin çarptığı yaralı sahipsiz köpeği tedavi ettirdikten sonra sahiplendirdi. Köpeğin tedavisi için gerekli masrafları üstlenen hayvansever, köpeğin sağlığına kavuşmasının ardından ona yeni bir yuva buldu. Veterinerler tarafından yapılan ameliyat sonrası köpeğin yürüme ve koşma yeteneği yeniden kazandı. Köpeği bulunduğu veteriner kliniğinden alan hayvansever, köpeği Bursa'ya getirerek mutluluğunu dile getirdi.

29.04.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir hayvansever, otomobilin çarptığı yaralı sahipsiz köpeği tedavi ettirdikten sonra sahiplendirdi.

Akşehir'den geçen D-300 kara yolunda, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpeği yoldan geçen Eylem Akın fark etti. Köpeği ilçedeki bir veterinere götüren Akın, tedavi masraflarını üstlendi.

Burada sol arka ayağında bulunan femur kemiğinin kırık olduğu tespit edilen hayvan, ameliyat edildi.

Veteriner İbrahim Özden, Eylem Akın'ın "Hardal" adını verdiği köpeğin Ramazan Bayramı'ndan önce yaralı olarak kliniklerine getirildiğini belirterek, "Yapılan tetkik, muayene ve röntgen sonucunda sol arka ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Yaralı hayvanın ayağına kliniğimizde 1-2 gün sonra yapılan ameliyatla intramedüller pin ve plak uyguladık. Yaklaşık 10-15 günün ardından tedavisini bitirdik. Hardal, eskisi gibi yürümeye ve koşmaya başladı." dedi.

Bir yakınını göndererek köpeği bulunduğu veteriner kliniğinden aldırıp, yaşadığı Bursa'ya getirten Eylem Akın ise oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Akın, köpeği Kapadokya tatilinden dönerken yol üzerinde gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı öncesi Kapadokya tatilinden dönerken, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda geçtiğimiz anda yerde yatan bir köpeği fark ettik ve durduk. Araba çarpma sonucu ayağa kalkamıyordu. Sarıp, arabaya aldık. 15 dakika mesafede veteriner kliniği bulduk, hemen köpeği yetiştirdik. Biz de Bursa'ya dönüyorduk. Veteriner, röntgen çekip ameliyatını yapacağını dile getirdi. Sokak hayvanı olduğu için bize çok destek verdi. Biz Bursa'ya döndük ama her gün İbrahim Bey'le iletişim halindeydik. Çok şükür 15 günün sonunda Bursa'da bir hayvansever Hardal'a sahip çıktı ve yeni yuvasına transferini sağladık."

Kaynak: AA

Akşehir, Konya, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yaralı köpek otomobil çarpması sonucu tedavi edildi ve sahiplendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da yaralı köpek otomobil çarpması sonucu tedavi edildi ve sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement