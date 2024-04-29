Konya\'da yaralı köpek otomobil çarpması sonucu tedavi edildi ve sahiplendirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir hayvansever, otomobilin çarptığı yaralı sahipsiz köpeği tedavi ettirdikten sonra sahiplendirdi.

Akşehir'den geçen D-300 kara yolunda, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpeği yoldan geçen Eylem Akın fark etti. Köpeği ilçedeki bir veterinere götüren Akın, tedavi masraflarını üstlendi.

Burada sol arka ayağında bulunan femur kemiğinin kırık olduğu tespit edilen hayvan, ameliyat edildi.

Veteriner İbrahim Özden, Eylem Akın'ın "Hardal" adını verdiği köpeğin Ramazan Bayramı'ndan önce yaralı olarak kliniklerine getirildiğini belirterek, "Yapılan tetkik, muayene ve röntgen sonucunda sol arka ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Yaralı hayvanın ayağına kliniğimizde 1-2 gün sonra yapılan ameliyatla intramedüller pin ve plak uyguladık. Yaklaşık 10-15 günün ardından tedavisini bitirdik. Hardal, eskisi gibi yürümeye ve koşmaya başladı." dedi.

Bir yakınını göndererek köpeği bulunduğu veteriner kliniğinden aldırıp, yaşadığı Bursa'ya getirten Eylem Akın ise oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Akın, köpeği Kapadokya tatilinden dönerken yol üzerinde gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı öncesi Kapadokya tatilinden dönerken, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda geçtiğimiz anda yerde yatan bir köpeği fark ettik ve durduk. Araba çarpma sonucu ayağa kalkamıyordu. Sarıp, arabaya aldık. 15 dakika mesafede veteriner kliniği bulduk, hemen köpeği yetiştirdik. Biz de Bursa'ya dönüyorduk. Veteriner, röntgen çekip ameliyatını yapacağını dile getirdi. Sokak hayvanı olduğu için bize çok destek verdi. Biz Bursa'ya döndük ama her gün İbrahim Bey'le iletişim halindeydik. Çok şükür 15 günün sonunda Bursa'da bir hayvansever Hardal'a sahip çıktı ve yeni yuvasına transferini sağladık."