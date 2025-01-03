Konya'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Konya'da yoğun sis etkili oldu

Mevlana Müzesi ise siste kayboldu

KONYA - Konya'da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Mevlana Müzesi ise siste kaboldu.

Konya'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şehir merkezi ve karayollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehrin farklı yerlerinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Şehrin simgelerinden Mevlana Müzesi ve Sultan Selim Camisi ise adeta siste kayboldu.

Öte yandan, Konya'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar oldu. Meteoroloji verilerine göre, Konya ve çevresinde sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, cumartesi günü çok bulutlu hava, pazar günü için de yağmur yağması tahmin ediliyor.