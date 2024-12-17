4 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da taksi şoförü üniversiteli Eren Peker'i, trafikte 'yol verme' kavgasında vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tekelioğlu, saldırıya karışan sürücü Muammer Büyüksarıkulak ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek Karabacak ile Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Yol Verme Kavgası: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?