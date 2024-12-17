Konya'da Yol Verme Kavgası: 4 Kişi Tutuklandı

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da taksi şoförü üniversiteli Eren Peker'i, trafikte 'yol verme' kavgasında vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muzaffer Tekelioğlu, saldırıya karışan sürücü Muammer Büyüksarıkulak ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek Karabacak ile Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.