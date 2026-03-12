Konya'daki Hayvan İşletmesinde Hijyen Sorunu - Son Dakika
Konya'daki Hayvan İşletmesinde Hijyen Sorunu

Konya'daki Hayvan İşletmesinde Hijyen Sorunu
12.03.2026 23:20
Konya'da hayvancılık işletmesindeki hijyen sorunları, kasten yapıldığı iddialarını yalanladı.

KONYA'da bir hayvancılık işletmesinde çekilen ve hayvanların bulunduğu alanın dışkı ve balçıkla dolu görüntülerinin, sanal medyada hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda son dönemde etkili olan yağışlar sonrası tesisin alt yapısının zarar gömesi nedeniyle hijyen dışı görüntülerin ortaya çıktığı tespit edildi.

Konya'da bir hayvancılık işletmesinde çekildiği öne sürülen ve hayvanların dışkı ile balçık içerisinde beklediği anların görüntülerinin sanal medyada 'hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı' iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerin Meram ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde kaydedildiği tespit edildi. Ekipler, yapılan denetimde işletmede herhangi bir hayvan olmadığını, işletme sahibi tarafından, görüntülerde yer alan hayvanların besi sürelerini tamamladıktan sonra satıldığı belirlendi.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerin son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle işletme zemininin ve mevcut altyapının temizlik çalışmalarını zorlaştırdığı tesisin zemininin bu nedenle dışkı ve balçıkla kaplandığı belirlendi. Denetim kapsamında işletmede gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak hijyenik koşulları uygun hale getirildi. İncelemeler sonucunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanarak ve hayvanları koruma kanunu kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki Hayvan İşletmesinde Hijyen Sorunu

23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
