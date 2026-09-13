Konya Derebucak'ta motosikletlinin çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kaskına arı girdiği öne sürülen motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş'a çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Demirbaş'ın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında, kaskının içerisine arı girdiği öne sürülen sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.
İlçe merkezinde Y.Y'nin kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında beklediği esnada sürücünün kaskının içerisine iddiaya göre arı girdi.
Motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği esnada kontrolünü kaybederek, Abdullah Demirbaş'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demirbaş'ın cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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