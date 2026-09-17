Konya Doğanhisar'da kaybolan yaşlı çift, AFAD ekiplerince dağlık alanda sağ bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Doğanhisar'da kaybolan yaşlı çift, AFAD ekiplerince dağlık alanda sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Doğanhisar\'da kaybolan yaşlı çift, AFAD ekiplerince dağlık alanda sağ bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kaybolan yaşlı çift, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu dağlık alanda sağ olarak bulundu. Yakınlarının 112'ye ihbarıyla başlayan aramaya jandarma, itfaiye ve bölge halkı da katıldı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kaybolan yaşlı çifti, ekipler sağ olarak buldu.

İlçeye bağlı Karaağa Mahallesi'nde yaşayan N.B. (75) ve eşi B.B'den (80) haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalara destek amacıyla AFAD Akşehir ekibi de Doğanhisar'a yönlendirildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, itfaiye görevlileri, mahalle muhtarı ve bölge halkı da katıldı.

Yaşlı çift dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Kaynak: AA
DoğanhisarJandarmaİtfaiyeGüncelKonyaYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:43:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya Doğanhisar'da kaybolan yaşlı çift, AFAD ekiplerince dağlık alanda sağ bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement