Konya Doğanhisar\'da kaybolan yaşlı çift, AFAD ekiplerince dağlık alanda sağ bulundu

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde kaybolan yaşlı çifti, ekipler sağ olarak buldu.

İlçeye bağlı Karaağa Mahallesi'nde yaşayan N.B. (75) ve eşi B.B'den (80) haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalara destek amacıyla AFAD Akşehir ekibi de Doğanhisar'a yönlendirildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, itfaiye görevlileri, mahalle muhtarı ve bölge halkı da katıldı.

Yaşlı çift dağlık alanda sağ olarak bulundu.